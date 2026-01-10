Supercopa-Finale: Alonso muss liefern - Mbappé-Einsatz ungewiss

SID 10.01.2026 • 14:16 Uhr Xabi Alonso kann seinen ersten Titel mit Real Madrid gewinnen, aber auch seinen Job verspielen. Spielt Kylian Mbappé?

Xabi Alonso blickt dem „Clásico“ im Finale der spanischen Supercopa gegen den FC Barcelona trotz des anhaltenden Wirbels um seine Person gelassen entgegen. Der erste Titel mit Real Madrid wäre „eine Freude“, aber auch eine persönliche Befreiung? „Überhaupt nicht“, sagte Alonso vor dem Duell am Sonntag (ab 20.00 Uhr im Liveticker) in Dschidda, bei dem es mal wieder um seinen Job gehen könnte.

„Projekte brauchen Zeit. Wir entwickeln uns weiter, was den Fußball, die Emotionen und den Teamgeist angeht“, sagte Alonso, der die letzten fünf Spiele mit den Königlichen gewann und sich dadurch wieder etwas Zeit verschafft hat. Dennoch spekulieren spanische Medien über ein erneutes persönliches Endspiel in der Wüste. „Alles ist möglich. Wir bereiten uns darauf vor zu gewinnen. Wir sind überzeugt“, sagte Alonso.

Letztes Clásico ging an Real Madrid

Ausgerechnet der Erzrivale und Trainer Hansi Flick könnten demnach für das Aus von Alonso sorgen. „Sie haben fantastische, hochkarätige Spieler“, sagte Flick und wollte die Situation beim Gegner nicht weiter kommentieren: „Ich konzentriere mich auf mein Team. Es ist Real Madrid, und es gibt keine größere Motivation.“

Flick gewann alle seine ersten vier Clásicos, darunter auch das deutliche 5:2 im letztjährigen Finale der Supercopa, die seit 2020 in Saudi-Arabien ausgetragen wird und bei der zum vierten Mal in Folge die beiden Schwergewichte im Finale aufeinander treffen. Das letzte Duell im Oktober entschied jedoch Alonso für sich (2:1), der ehemalige Leverkusener Erfolgstrainer hofft zudem noch auf einen Einsatz von Kylian Mbappé.