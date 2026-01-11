Supercopa live: FC Barcelona - Real Madrid im Clásico im TV, Stream und Liveticker

SPORT1 11.01.2026 • 17:00 Uhr Real Madrid trifft mal wieder im Spiel der Spiele auf den FC Barcelona. Der Final-Clásico ist gerade für Xabi Alonso von großer Bedeutung.

Kann sich Real Madrid im Finale der Supercopa für die deftige Niederlage im Vorjahr revanchieren? Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso will im Clásico gegen den FC Barcelona das 2:5 aus der vergangenen Saison vergessen machen.

Erneut wird das Duell der Erzrivalen in Saudi-Arabien stattfinden, zum vierten Mal in Folge treffen sich die beiden Schwergewichte im Finale. Anpfiff ist um 20 Uhr deutscher Zeit.

Finale der Supercopa: So können Sie Real Madrid - FC Barcelona live verfolgen

Real Madrid hofft auf Mbappé, Yamal wieder fit

Beim FC Barcelona hat Trainer Hansi Flick die ersten vier Clásicos seiner Amtszeit gewonnen.

Das letzte Duell im Oktober entschied jedoch Alonso für sich (2:1), der ehemalige Leverkusener Erfolgstrainer hofft zudem noch auf einen Einsatz von Kylian Mbappé.

Der französische Stürmerstar hatte das Halbfinale gegen Atlético Madrid (2:1) am Donnerstag wegen einer Knieverletzung noch verpasst, war am Freitag aber nachgeflogen. „Wir müssen das Risiko abwägen“, sagte Alonso. Auf der anderen Seite steht Lamine Yamal dem FCB wieder zur Verfügung.

Supercopa für Alonso wegweisend?

Alonso steht, so behaupten es zumindest spanische Medien, immer noch auf dem Prüfstand. Die letzten fünf Spiele wurden zwar allesamt gewonnen, doch felsenfest im Sattel sitzt er angeblich immer noch nicht.