Supercopa live: FC Barcelona - Real Madrid im Clásico im TV, Stream und Liveticker

Kann sich Real Madrid im Finale der Supercopa für die deftige Niederlage im Vorjahr revanchieren? Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso will im Clásico gegen den FC Barcelona das 2:5 aus der vergangenen Saison vergessen machen.
Real-Revanche im Final-Clásico?
Erneut wird das Duell der Erzrivalen in Saudi-Arabien stattfinden, zum vierten Mal in Folge treffen sich die beiden Schwergewichte im Finale. Anpfiff ist um 20 Uhr deutscher Zeit.
Finale der Supercopa: So können Sie Real Madrid - FC Barcelona live verfolgen
- TV: Sportdigital
- Stream: Sportdigital, DAZN, MagentaSport, Bild+
- Liveticker: SPORT1.de und SPORT1-App
Real Madrid hofft auf Mbappé, Yamal wieder fit
Beim FC Barcelona hat Trainer Hansi Flick die ersten vier Clásicos seiner Amtszeit gewonnen.
Das letzte Duell im Oktober entschied jedoch Alonso für sich (2:1), der ehemalige Leverkusener Erfolgstrainer hofft zudem noch auf einen Einsatz von Kylian Mbappé.
Der französische Stürmerstar hatte das Halbfinale gegen Atlético Madrid (2:1) am Donnerstag wegen einer Knieverletzung noch verpasst, war am Freitag aber nachgeflogen. „Wir müssen das Risiko abwägen“, sagte Alonso. Auf der anderen Seite steht Lamine Yamal dem FCB wieder zur Verfügung.
Supercopa für Alonso wegweisend?
Alonso steht, so behaupten es zumindest spanische Medien, immer noch auf dem Prüfstand. Die letzten fünf Spiele wurden zwar allesamt gewonnen, doch felsenfest im Sattel sitzt er angeblich immer noch nicht.
Ausgerechnet der Erzrivale und Flick könnten demnach für das Aus von Alonso sorgen. „Sie haben fantastische, hochkarätige Spieler“, sagte Flick und wollte die Situation beim Gegner nicht weiter kommentieren: „Ich konzentriere mich auf mein Team. Es ist Real Madrid, und es gibt keine größere Motivation.“
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach