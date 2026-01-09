Supercopa: Ter Stegen reist zurück nach Saudi-Arabien

SID 09.01.2026 • 10:51 Uhr Der Nationaltorhüter gibt Entwarnung und stößt vor dem Finale gegen Real Madrid wieder zur Mannschaft.

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona hat bezüglich einer möglichen Verletzung Entwarnung gegeben und sich für das Finale der spanischen Supercopa in Saudi-Arabien fit gemeldet. „Alles gut“, schrieb der 33-Jährige bei Instagram und veröffentlichte dazu ein Trainingsvideo: „Jetzt geht es zurück nach Dschidda, um mich wieder dem Team anzuschließen.“

Ter Stegen war vor dem 5:0-Kantersieg im Halbfinale gegen Athletic Bilbao für medizinische Tests nach Barcelona zurückgekehrt. Zuvor hatte die spanische Zeitung Sport berichtet, dass der Keeper das Training am Dienstag wegen einer Verletzung 25 Minuten früher als geplant beendet habe.

„Er hatte ein ungutes Gefühl im Knie, und natürlich ist man bei Marc etwas besorgter - wenn ein Spieler nach einer Verletzung zurückkommt, einer, der in der Vergangenheit Probleme mit dem Knie hatte“, hatte Sportdirektor Deco bereits am Mittwoch beim spanischen TV-Sender Movistar+ betont: „Aber eigentlich ist alles in Ordnung, er ist ganz ruhig. Er wurde untersucht, und es hat sich bestätigt, dass es nichts Ernstes ist, daher können wir unseren Plan mit ihm weiterführen.“

Im Finale am Sonntagabend (20.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) treffen die Katalanen auf den großen Rivalen Real Madrid. Trotz seiner Rückkehr wird ter Stegen dann aber wohl nicht im Tor von Barcelona stehen, Trainer Hansi Flick setzt auf Schlussmann Joan García.