40.000 Euro! Barca-Stars plaudern Flick-Strafen aus

Karina Präg 24.02.2026 • 10:38 Uhr Zwei Stars des FC Barcelona geben Einblicke in die Vorschriften von Hansi Flick - und erklären einen besonderen Ernährungskniff.

In einer spanischen Fernsehsendung haben die spanischen Nationalspieler Pedri und Ferran Torres über das Strafsystem von Trainer Hansi Flick beim FC Barcelona gesprochen. Das Duo plauderte dabei einige interessante Details aus.

„Wenn man 20 Minuten zu spät kommt, bleibt man besser zu Hause. Die Strafe für zehn Minuten Verspätung beträgt 40.000 Euro“, erklärte Pedri im Doppelinterview bei Antena3.

Die Strafen dienten vor allem dazu, die Konzentration an den Spieltagen hochzuhalten, sagte der Mittelfeldspieler weiter. Die scharfen Regeln seien Teil der klaren Philosophie des deutschen Trainers. Er sei sehr streng, aber auch ein „guter Coach“, lobten beide Stars einvernehmlich.

Pedri und Torres bilden eine Fahrgemeinschaft

Pedri entgeht den Strafen seines Trainers dabei meistens, er taucht immer recht früh auf. Wovon wiederum auch Torres profitiert, denn das Duo bildet eine Fahrgemeinschaft: „Am Abend zuvor fragt er mich schon, wann ich ihn morgens abhole. Er steigt mit seinem Kaffee ein. Bald wird er mir noch sagen, ich solle nicht reden und mich nur aufs Fahren konzentrieren”, sagte Pedri lachend über seinen regelmäßigen Mitfahrer.

Torres hingegen begründete seine Mitfahrt mit einer Art Fürsorge für den Teamkollegen: „Ich passe sehr gut auf Pedri auf und achte sehr auf ihn, weil wir sehr von ihm abhängig sind und er in Form sein muss.“

Der 25-Jährige unterstrich die Bedeutung seines Teamkollegen: „Er ist ein Spieler, der uns viel gibt, weil er das Spieltempo macht.“

Torres wechselt von Wein zu Wasser

In dem launigen Interview wurden die Barca-Profis auch nach ihren Partyangewohnheiten gefragt: „Ich trinke nicht“, sagte Pedri ganz klar. Teamkollege Torres fügte hinzu: „Ich trinke wenig. Ich wechsle von gutem Wein zu Wasser aus der Vase.“

Auch über den Alkoholkonsum hinaus spielt Disziplin bei der Ernährung der beiden Leistungssportler eine große Rolle. Torres erzählte, dass er an normalen Trainingstagen zwischenzeitlich faste: „Ich esse gegen 19:30/20 Uhr zu Abend und dann nichts mehr bis zum nächsten Tag um 14 Uhr, und ich fühle mich beim Training energiegeladener.“

Der Spieltag sei dagegen wie ein Geburtstagsgeschenk: „Wir essen ein gutes Frühstück mit Waffeln mit weißer Schokolade, um im Spiel durchzuhalten“, verrieten die beiden grinsend.

Wunsch-Mitspieler: Iniesta, Villa und Mbappé

Neben persönlichen Einblicken ging es in der Sendung auch um andere Stars des spanischen Fußballs. Müssten sich die beiden Barca-Profis für einen neuen Mitspieler vom Rivalen Real Madrid entscheiden, würden beide den französischen Nationalspieler Kylian Mbappé verpflichten.