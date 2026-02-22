Barcelona nutzt bitteren Real-Patzer aus

SID 22.02.2026 • 18:22 Uhr Barcelona erobert die Tabellenspitze zurück. Das Team von Hansi Flick ist Nutznießer der überraschenden Niederlage Real Madrids.

Der FC Barcelona hat den Patzer von Real Madrid im spanischen Meisterschaftskampf genutzt und die Tabellenführung in La Liga zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick zeigte sich nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen in Folge formverbessert und wurde ihrer Favoritenrolle gegen Aufsteiger UD Levante mit 3:0 (2:0) gerecht.

Nachdem die Blaugrana erst am vorigen Spieltag den Erzrivalen aus Madrid in der Tabelle hatten vorbeiziehen lassen müssen, profitierte Barca (61 Punkte) vom 1:2 der Königlichen (60) in Osasuna.

Flick-Elf von Beginn an überlegen

Gegen das abstiegsgefährdete Levante war die Flick-Elf von Beginn an deutlich überlegen. Marc Bernal (4.) und Frenkie de Jongs 2:0 (32.) sorgten früh für die beruhigende Führung. In der Schlussphase erhöhte Fermin Lopez (81.) sehenswert per Distanzschuss.