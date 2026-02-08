Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
La Liga
La Liga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
La Liga>

La Liga: Glanzloser Real-Sieg

Glanzloser Real-Sieg

Real Madrid gewinnt beim FC Valencia. Die Mannschaft von Álvaro Arbeloa tut sich lange Zeit schwer, bleibt aber am FC Barcelona dran.
Unter Pfeifkonzerten holt sich Real Madrid mit viel Glück drei Punkte gegen den Tabellen-17. Rayo Vallecano. Trainer Alvaro Arbeloa wehrt sich gegen Kritik und erklärt, dass er kein Zauberer sei.
SID
Real Madrid gewinnt beim FC Valencia. Die Mannschaft von Álvaro Arbeloa tut sich lange Zeit schwer, bleibt aber am FC Barcelona dran.

Real Madrid bleibt dem Erzrivalen FC Barcelona im Fernduell um die spanische Meisterschaft dicht auf den Fersen. Mit einer durchwachsenen Leistung siegte das Team von Trainer Álvaro Arbeloa am Sonntagabend beim abstiegsgefährdeten FC Valencia glanzlos mit 2:0 (0:0).

Auf Meister Barcelona, der am Samstag mit einem 3:0 (1:0) gegen RCD Mallorca vorgelegt hatte, beträgt der Rückstand somit weiter einen Punkt.

Mbappé macht den Deckel drauf

In einer bis dahin chancenarmen Partie sorgte Linksverteidiger Álvaro Carreras für einen seltenen Lichtblick. Der Spanier zog von der linken Seite in den Strafraum, dribbelte mit ein wenig Ballglück drei Gegenspieler aus und schloss platziert ab (65.).

Danach wurde die Partie offener. Lucas Beltrán verpasste die schnelle Antwort für Valencia (71.), Starstürmer Kylian Mbappé besorgte die Entscheidung für Real (90.+1).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite