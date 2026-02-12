Newsticker
Pokal-Aus droht! Flicks Barca kassiert Klatsche nach Katastrophenstart

Bei der herben Niederlage des FC Barcelona im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey leistet sich Torwart Joan Garcia einen schweren Patzer.
Hansi Flick lässt Kritik am angeblich leichten Weg ins Copa-Halbfinale nicht gelten. Der Barca-Trainer verweist süffisant auf das Ausscheiden von Real Madrid gegen den Zweitligisten Albacete.
SID
Erst ein Slapstick-Gegentor, dann eine herbe Klatsche: Hansi Flick muss die erfolgreiche Titelverteidigung in der Copa del Rey mit dem FC Barcelona ziemlich sicher abhaken.

Das Team des früheren Bundestrainers kassierte am Donnerstag im Halbfinal-Hinspiel des Pokalwettbewerbs bei Atlético Madrid ein 0:4 (0:4).

Es ist kaum vorstellbar, dass Flicks Mannschaft den Rückstand im Rückspiel in Barcelona am 3. März noch zu drehen vermag.

Barca führt LaLiga-Tabelle an

Sollten die Katalanen ausscheiden, bliebe noch die Titelchance in La Liga, in der Barca die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf Real Madrid anführt.

In der Champions League ist das Flick-Team direkt für das Achtelfinale qualifiziert.

Garcia-Schnitzer läutet Demontage ein

In Madrid läutete ein kapitaler Schnitzer von Torwart Joan García die Demontage ein, der Keeper ließ einen Rückpass von Verteidiger Eric García (8.) unter der Sohle ins eigene Tor rollen.

Noch vor der Pause legten Antoine Griezmann (15.), Ademola Lookman (34.) und Weltmeister Julián Álvarez (45.+3) nach. Kurz vor Schluss sah Eric García (85.) wegen einer Notbremse die Rote Karte.

