La Liga: Barca-Star Frenkie de Jong fällt wochenlang aus

Mette Bech 26.02.2026 • 18:12 Uhr Barca-Star Frenkie de Jong verletzt sich im Training und fällt länger aus. Für das Team von Hansi Flick kommt dieser Ausfall zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Verletzungsschreck beim FC Barcelona! Mittelfeldspieler Frenkie de Jong hat sich am Donnerstag in einer Trainingseinheit verletzt. Der FC Barcelona verkündete via Plattform X, dass es sich um eine Verletzung am unteren Ansatz des rechten hinteren Oberschenkelmuskels handelt.

Medizinischen Tests zufolge bestätigte sich der Verdacht eines Muskelfaserrisses, was eine Ausfallzeit von etwa fünf bis sechs Wochen bedeuten wird. Somit dürfte der niederländische Nationalspieler etwa fünf Spieltage in La Liga im Kampf um die Meisterschaft verpassen.

FC Barcelona vor entscheidenden Spielen

Auch im anstehenden Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey am kommenden Dienstag (03.03.) wird der Barca-Stammspieler seinem Team nicht zur Verfügung stehen. Die Aufgabe, einen 0:4-Rückstand aus dem Hinspiel gegen Atlético Madrid aufzuholen, stellt die Katalanen vor eine große Herausforderung, ehe das Champions-League-Achtelfinale in der darauffolgenden Woche ansteht.

Die Spanier könnten in der Königsklasse entweder auf den amtierenden Champions-League-Sieger Paris Saint Germain oder auf Newcastle United treffen. Die Spiele finden am 10./11. März und am 17./18. März statt.