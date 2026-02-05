La Liga: Droht Arbeloa bei Real schon das Alonso-Schicksal?

David Funk 06.02.2026 • 00:55 Uhr Real Madrid ist weiterhin in unruhigen Gewässern unterwegs. Ein spanisches Medium spricht von einem heftigen Kabinen-Zoff.

Droht Trainer Álvaro Arbeloa bei Real Madrid nach nur drei Wochen bereits das gleiche Schicksal wie seinem Vorgänger Xabi Alonso? Die spanische Zeitung Sport berichtet von einem Kabinenzoff: Demnach soll es nach dem knappen 2:1-Heimsieg gegen Rayo Vallecano hinter den Kulissen gekracht haben.

Wie die Zeitung schreibt, sollen die Spieler mit den Ideen ihres Vorgesetzten unzufrieden gewesen sein. Über eine Stunde soll die Diskussion zwischen Spielern und Trainer angedauert haben, was angeblich auch der Grund für die verspätete Ankunft Arbeloas auf der anschließenden Pressekonferenz nach dem Spiel gewesen sein soll.

Auf Nachfrage der Journalisten zum Grund der Verspätung entgegnete Arbeloa abweisend: „Mir geht es gut, danke für Ihre Sorge. Danke.”

Parallele zu Xabi Alonso?

Laut dem Bericht sollen die Spieler im Falle Arbeloas außerdem davon ausgehen, dass es sich beim neuen Coach lediglich um eine Interimslösung handelt. Dies trage ebenfalls zur geschwächten Autorität des Trainers bei.

Dabei ist die Bilanz des ehemaligen Real-Spielers auf der Trainerbank der Königlichen in der Liga weiterhin makellos. Alle drei Ligapartien konnten die Madrilenen für sich entscheiden.

Zum Verhängnis könnten Arbeloa allerdings der peinliche Auftritt gegen Zweitligist Albacete Balompie im spanischen Pokal und die wilde 2:4-Niederlage in der Champions League gegen Benfica Lissabon werden.