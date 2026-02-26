La Liga: Ex-Bayern-Star Demichelis mit neuem Job in Spanien?

Martín Demichelis wird laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten neuer Cheftrainer des abstiegsbedrohten Klubs RCD Mallorca.
Wohl neuer Job für Demichelis
Wie die in Madrid ansässigen Tageszeitungen Marca und As berichten, soll der Argentinier zeitnah auf der beliebten deutschen Urlaubsinsel unterschreiben.
Laut der Berichte soll sich der ehemalige Verteidiger dazu bereit erklärt haben, einen Vertrag bis zum Saisonende anzunehmen. Andere Trainerkandidaten wie Javi Gracia oder Francisco Javier García Pimienta sollen hingegen einen Vertrag über das Saisonende hinaus gefordert haben.
Demichelis trainierte zuletzt in Mexiko
Der Argentinier trainierte zuletzt den mexikanischen Erstligisten CF Monterrey. Zuvor hatte Demichelis auch schon die zweite Mannschaft von Bayern München und den argentinischen Traditionsverein River Plate trainiert.
RCD Mallorca belegt in LaLiga zurzeit den 18. Tabellenplatz, welcher den Abstieg bedeuten würde. Allerdings hat der Balearen-Klub derzeit nur einen Punkt Rückstand auf den rettenden 17. Platz.
Demichelis würden nun 13 Spiele bleiben, um RCD Mallorca zurück in die Erfolgsspur zu führen.