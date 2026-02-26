La Liga: Ex-Bayern-Star Demichelis mit neuem Job in Spanien?

Curdt Blumenthal 26.02.2026 • 17:02 Uhr Martín Demichelis soll kurz vor der Vertragsunterschrift beim RCD Mallorca stehen. Der ehemalige Star des FC Bayern München könnte nach Europa zurückkehren.

Martín Demichelis wird laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten neuer Cheftrainer des abstiegsbedrohten Klubs RCD Mallorca.

Wie die in Madrid ansässigen Tageszeitungen Marca und As berichten, soll der Argentinier zeitnah auf der beliebten deutschen Urlaubsinsel unterschreiben.

Laut der Berichte soll sich der ehemalige Verteidiger dazu bereit erklärt haben, einen Vertrag bis zum Saisonende anzunehmen. Andere Trainerkandidaten wie Javi Gracia oder Francisco Javier García Pimienta sollen hingegen einen Vertrag über das Saisonende hinaus gefordert haben.

Demichelis trainierte zuletzt in Mexiko

Der Argentinier trainierte zuletzt den mexikanischen Erstligisten CF Monterrey. Zuvor hatte Demichelis auch schon die zweite Mannschaft von Bayern München und den argentinischen Traditionsverein River Plate trainiert.

RCD Mallorca belegt in LaLiga zurzeit den 18. Tabellenplatz, welcher den Abstieg bedeuten würde. Allerdings hat der Balearen-Klub derzeit nur einen Punkt Rückstand auf den rettenden 17. Platz.