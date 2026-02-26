Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
La Liga
La Liga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
La Liga>

La Liga: Ex-Bayern-Star Demichelis mit neuem Job in Spanien?

Wohl neuer Job für Demichelis

Martín Demichelis soll kurz vor der Vertragsunterschrift beim RCD Mallorca stehen. Der ehemalige Star des FC Bayern München könnte nach Europa zurückkehren.
Der frühere Bundesliga-Profi Martin Demichelis ist als Trainer bei Argentiniens Fußball-Erstligisten River Plate entlassen worden.
Curdt Blumenthal
Martín Demichelis soll kurz vor der Vertragsunterschrift beim RCD Mallorca stehen. Der ehemalige Star des FC Bayern München könnte nach Europa zurückkehren.

Martín Demichelis wird laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten neuer Cheftrainer des abstiegsbedrohten Klubs RCD Mallorca.

Wie die in Madrid ansässigen Tageszeitungen Marca und As berichten, soll der Argentinier zeitnah auf der beliebten deutschen Urlaubsinsel unterschreiben.

Laut der Berichte soll sich der ehemalige Verteidiger dazu bereit erklärt haben, einen Vertrag bis zum Saisonende anzunehmen. Andere Trainerkandidaten wie Javi Gracia oder Francisco Javier García Pimienta sollen hingegen einen Vertrag über das Saisonende hinaus gefordert haben.

Demichelis trainierte zuletzt in Mexiko

Der Argentinier trainierte zuletzt den mexikanischen Erstligisten CF Monterrey. Zuvor hatte Demichelis auch schon die zweite Mannschaft von Bayern München und den argentinischen Traditionsverein River Plate trainiert.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach

RCD Mallorca belegt in LaLiga zurzeit den 18. Tabellenplatz, welcher den Abstieg bedeuten würde. Allerdings hat der Balearen-Klub derzeit nur einen Punkt Rückstand auf den rettenden 17. Platz.

Demichelis würden nun 13 Spiele bleiben, um RCD Mallorca zurück in die Erfolgsspur zu führen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite