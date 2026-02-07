Real Madrid trauert um eine "große Legende"

Niklas Senger 07.02.2026 • 20:46 Uhr Mit Manolín Bueno verliert Real Madrid einen legendären Spieler, der dem Klub zwölf Jahre lang treu blieb, auch wenn er selten erste Wahl war.

Real Madrid trauert um Manolín Bueno. Der Spanier ist nach Angaben des Klubs im Alter von 86 Jahren verstorben und wird in einer offiziellen Mitteilung des Klubs als eine „der großen Legenden“ der Königlichen beschrieben.

„Real Madrid möchte seinen Angehörigen, seinen Weggefährten und allen nahestehenden Menschen sein tief empfundenes Beileid und Mitgefühl aussprechen“, schrieb Real am Samstag.

Bueno spielte zwischen 1959 und 1971 für die Madrilenen, in seiner Zeit teilte er sich den Rasen mit Ikonen wie Alfredo Di Stéfano und Ferenc Puskas. In 119 Spielen erzielte der Stürmer 27 Tore für Real und feierte zahlreiche Titel. Mit Madrid gewann er zweimal den Europapokal der Landesmeister, wurde achtmal spanischer Meister und errang zweimal den spanischen Pokal sowie einmal den Weltpokal.

Real Madrid würdigt Manolín Bueno

„Manolín Bueno zeigte immer, wenn sich die Gelegenheit ergab, seine Dribbelfähigkeiten, seine Annahmetechnik und sein Talent, seinen Teammitgliedern Vorlagen zu geben“, wird die Karriere des Spaniers auf der Website von Real beschrieben.

Dort heißt es weiter: „Zwölf Jahre im Verein halfen ihm, in dessen Geschichte einzugehen und dessen Anhänger mit seiner hervorragenden Technik zu faszinieren. Nichtsdestotrotz spielte er nicht so viel wie andere Klublegenden, da er einer seiner Konkurrenten im Team der fabelhafte Paco Gento war.“