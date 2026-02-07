Spiel in Spanien abgesagt!

SPORT1 07.02.2026 • 15:44 Uhr Das Duell zwischen Rayo Vallecano und Real Oviedo ist abgesetzt. LaLiga sieht die Sicherheit der Spieler wegen des Rasenzustands nicht gewährleistet.

Die Partie des 23. Spieltags in LaLiga zwischen Rayo Vallecano und Real Oviedo ist wenige Stunden vor Anpfiff abgesagt worden. Das teilte die Liga in einer offiziellen Erklärung mit. Ursprünglich sollte das Spiel um 14:00 Uhr im Estadio Vallecas stattfinden.

Als Begründung gab La Liga an, dass der Platz aktuell nicht die erforderlichen Bedingungen für eine sichere Austragung des Spiels erfülle. Trotz intensiver Arbeiten am Rasen in den vergangenen Tagen habe der Untergrund nicht rechtzeitig in einen optimalen Zustand versetzt werden können.

Mittags wurde die Absage in Spanien größer aufgegriffen und sorgte hier und da auch für Verwunderung. So schrieb die spanische Marca: „Das Gras ist perfekt“.

Wetterbedingungen machen den Rasen unbespielbar

Vallecano hatte im Laufe der Woche den Rasen vollständig erneuern lassen, um die Partie planmäßig austragen zu können. Während der Arbeiten erschwerten jedoch widrige Wetterbedingungen die Erneuerung des Rasens. Hinzu kamen weitere Regenprognosen für den Spieltag, die eine zusätzliche Belastung des ohnehin sensiblen Untergrunds erwarten ließen.

LaLiga erklärte, man habe den Prozess eng begleitet und die Entwicklung des Spielfelds kontinuierlich überprüft. Letztlich habe der aktuelle Zustand des Rasens keine Garantie für die körperliche Unversehrtheit der Spieler zugelassen.

Nachholtermin steht noch aus

Beide Klubs dürfen nun Vorschläge für einen neuen Termin einreichen. Ein konkreter Nachhol-Termin wird danach bekannt gegeben.