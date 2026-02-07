Lewandowski und Jamal treffen: Barca legt vor

SID 07.02.2026 • 18:36 Uhr Die beiden Superstars führen die Mannschaft von Hansi Flick gegen Mallorca zum Sieg, Real Madrid spielt erst am Sonntag.

Angeführt von den beiden Superstars Robert Lewandowski und Lamine Yamal hat der FC Barcelona im Fernduell mit Real Madrid im Kampf um den Titel vorgelegt.

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gewann am Samstag in La Liga zu Hause im Camp Nou ohne größere Mühen mit 3:0 (1:0) gegen RCD Mallorca, Barca feierte damit den sechsten Pflichtspiel-Sieg in Serie.