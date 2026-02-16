Nächster Barca-Patzer

SID 16.02.2026 • 23:16 Uhr Der FC Barcelona verliert erneut und muss Real Madrid in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Lamine Yamal verschießt einen Elfmeter.

Der FC Barcelona hat binnen weniger Tage den nächsten herben Dämpfer für seine Titelambitionen hinnehmen müssen.

Vier Tage nach der historischen Pokal-Schmach bei Atlético Madrid (0:4) unterlag die Mannschaft von Trainer Hansi Flick in einem wilden katalanischen Derby beim FC Girona mit 1:2 (0:0) und verlor damit die Tabellenführung in Spaniens La Liga an Real Madrid.

Im Duell zwischen dem Stamm- und dem Leih-Verein von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen, der weiterhin langfristig verletzt ausfällt, sorgte Pau Cubarsi (59.) für die Gästeführung, die Thomas Lemar (61.) postwendend egalisierte. Fran Beltran (86.) drehte das Spiel für Girona in der Schlussphase. Die Gastgeber kassierten spät in der Nachspielzeit einen Platzverweis, Joel Roca sah nach rüdem Foul Rot (90.+9).

Geradezu absurd wirkte es, dass beide Mannschaften den Platz zur Halbzeit torlos verließen. Barca ließ eine Fülle an Hochkarätern ungenutzt: Eine Doppelchance vergaben Lamine Yamal und Raphinha leichtfertig (17.). Letzterer scheiterte zudem an der Latte (43.), ehe Yamal noch einen Foulelfmeter verschoss (45.+3).

Indes präsentierte sich Flicks Elf defensiv abermals zu anfällig: Aufseiten Gironas hätten sowohl Vladyslav Vanat (29./35.) als auch Ivan Martin (72.) schon früher die Weichen auf die zweite Barca-Pleite in Folge stellen können - doch Joan Garcia parierte stark.