Real-Star macht Führerschein bei Fan von Erzrivalen

Samuel Kucza 24.02.2026 • 18:38 Uhr Kylian Mbappé sorgt in Madrid für Aufsehen: Der Real-Star absolviert seinen Führerschein und das ausgerechnet bei einem Atlético Madrid-Fan.

Superstars trifft man selten am Stadtrand von Madrid. Doch genau dort, im Süden der Hauptstadt in Alcorcón, sorgt Kylian Mbappé derzeit für Verwunderung. Der Offensivstar von Real Madrid lernt dort für seinen Führerschein – und das in einer kleinen Fahrschule fernab des Glamours.

Augenzeugen staunten nicht schlecht, als Mbappé die „Autoescuelas Lara“ verließ, um zu seiner Fahrstunde aufzubrechen. Für zusätzliche Brisanz sorgt ein Detail: Sein Fahrlehrer ist Anhänger von Stadtrivale Atlético Madrid – also dem Stadtrivalen. Ein Atlético-Fan bringt dem größten Star der Königlichen das Autofahren bei.

Berichten zufolge begrüßte er während einer Fahrt mit seinem Fahrlehrer einen Fischhändler aus der Nachbarschaft, ebenfalls bekennender Atlético-Anhänger. „Er hätte nicht freundlicher sein können“, heißt es aus dem Umfeld der Fahrschule, wie die Mundo Deportivo berichtet.

Real-Trikots fluten Fahrschule