Rüdiger feiert Comeback: Real übernimmt Tabellenspitze

Real Madrid hat beim Comeback von Nationalspieler Antonio Rüdiger den Druck auf den FC Barcelona im Fernduell um die spanische Meisterschaft erhöht.
Rüdiger feiert Comeback
Die Mannschaft von Trainer Álvaro Arbeloa gewann am Samstagabend mit 4:1 (3:1) gegen Real Sociedad San Sebastian und übernahm in der spanischen La Liga vorerst die Tabellenführung. Rüdiger stand nach auskurierter Knieverletzung erstmals seit Anfang Januar wieder auf dem Platz.
Real Madrid: Mbappé bekommt eine Pause
Gonzalo Garcia brachte die Königlichen früh in Führung (5.). Nach dem Ausgleich durch Mikel Oyarzabal (21.) brauchte Real nur wenige Minuten für die passende Antwort: Vinicius Júnior verwandelte einen Foulelfmeter (25.), dann erhöhte Fede Valverde (31.) auf 3:1.
Zu Beginn des zweiten Durchgangs entschied der zuletzt immer wieder von den eigenen Fans kritisierte Brasilianer Vinicius Júnior mit seinem zweiten Foulelfmeter (48.) die Partie. Superstar Kylian Mbappé erhielt eine Pause.
Rüdiger kehrt zurück
Rüdiger wurde nach einer Stunde ausgewechselt, für den Innenverteidiger kam der frühere Bayern-Star David Alaba. Rüdiger hatte sein letztes Pflichtspiel am 8. Januar in der Supercopa gegen Stadtrivale Atlético bestritten, am vergangenen Wochenende war er beim FC Valencia (2:0) bereits in den Spieltagskader zurückgekehrt. Der Einsatz gegen San Sebastian war erst sein neunter in dieser Saison.
Barca um den ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick kann am Montag (21.00 Uhr) mit einem Sieg beim FC Girona wieder am Erzrivalen vorbeiziehen. Madrid trifft am Dienstag (21.00 Uhr) im Hinspiel der Zwischenrunde der Champions League auf Benfica Lissabon und Ex-Coach José Mourinho.