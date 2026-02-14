Rüdiger feiert Comeback: Real übernimmt Tabellenspitze

SID 14.02.2026 • 23:02 Uhr Nach über einem Monat Auszeit gibt Antonio Rüdiger sein Comeback. Die Königlichen schieben sich vorübergehend am FC Barcelona vorbei auf Rang eins.

Real Madrid hat beim Comeback von Nationalspieler Antonio Rüdiger den Druck auf den FC Barcelona im Fernduell um die spanische Meisterschaft erhöht.

Die Mannschaft von Trainer Álvaro Arbeloa gewann am Samstagabend mit 4:1 (3:1) gegen Real Sociedad San Sebastian und übernahm in der spanischen La Liga vorerst die Tabellenführung. Rüdiger stand nach auskurierter Knieverletzung erstmals seit Anfang Januar wieder auf dem Platz.

Real Madrid: Mbappé bekommt eine Pause

Gonzalo Garcia brachte die Königlichen früh in Führung (5.). Nach dem Ausgleich durch Mikel Oyarzabal (21.) brauchte Real nur wenige Minuten für die passende Antwort: Vinicius Júnior verwandelte einen Foulelfmeter (25.), dann erhöhte Fede Valverde (31.) auf 3:1.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs entschied der zuletzt immer wieder von den eigenen Fans kritisierte Brasilianer Vinicius Júnior mit seinem zweiten Foulelfmeter (48.) die Partie. Superstar Kylian Mbappé erhielt eine Pause.

Rüdiger kehrt zurück

Rüdiger wurde nach einer Stunde ausgewechselt, für den Innenverteidiger kam der frühere Bayern-Star David Alaba. Rüdiger hatte sein letztes Pflichtspiel am 8. Januar in der Supercopa gegen Stadtrivale Atlético bestritten, am vergangenen Wochenende war er beim FC Valencia (2:0) bereits in den Spieltagskader zurückgekehrt. Der Einsatz gegen San Sebastian war erst sein neunter in dieser Saison.