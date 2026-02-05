Newsticker
Spanien: Atlético vierter Pokal-Halbfinalist

Atlético deklassiert Ligarivalen

Der Hauptstadt-Klub Atlético Madrid wartet seit 13 Jahren auf seinen elften Cupgewinn.
Atlético Madrid hat im spanischen Fußball-Pokal als vierte und letzte Mannschaft das Halbfinale erreicht.

Der zehnmalige Cupgewinner setzte sich im Viertelfinale beim Erstliga-Rivalen Betis Sevilla souverän mit 5:0 (3:0) durch und kann damit weiter auf seinen ersten Pokalsieg seit 2013 hoffen.

Halbfinal-Duell mit dem FC Barcelona?

Vor dem Team des französischen Ex-Weltmeisters Antoine Griezmann waren bereits Vorjahressieger FC Barcelona (2:1 bei Albacete Balompié), Real Sociedad San Sebastian (3:2 bei Deportivo Alaves) und Athletic Bilbao (2:1 beim FC Valencia) ebenfalls durch Auswärtserfolge ins Semifinale eingezogen.

Die Paarungen und Termine für die Vorschlussrunde stehen noch nicht fest.

