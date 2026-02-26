Taktgeber de Jong fehlt Barca wochenlang

SID 26.02.2026 • 17:32 Uhr Der Mittelfeldspieler verletzt sich im Training am rechten Bein. Trainer Hansi Flick muss umplanen.

Trainer Hansi Flick muss beim FC Barcelona vorerst ohne Taktgeber Frenkie de Jong auskommen. Der niederländische Fußball-Nationalspieler erlitt im Training am Donnerstag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und wird fünf bis sechs Wochen ausfallen. Das teilten die Katalanen mit.

Damit verpasst der Mittelfeldspieler unter anderem die anstehenden Ligaspiele gegen den FC Villarreal (28. Februar), Athletic Bilbao (8. März), den FC Sevilla (25. März) und Rayo Vallecano (22. März). Auch das Achtelfinale der Champions League am 10./11. sowie 17./18. März gegen Newcastle United oder Paris Saint-Germain findet ohne de Jong statt. Zudem fehlt der ehemalige Ajax-Profi im Rückspiel des Pokal-Halbfinales gegen Atlético Madrid, in dem Barcelona am kommenden Dienstag ein 0:4 aufholen muss.