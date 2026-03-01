Augenhöhlenfraktur: Lewandowski fehlt Barca gegen Atlético

SID 01.03.2026 • 14:56 Uhr Robert Lewandowski hat sich eine Fraktur der linken Augenhöhle zugezogen. Ohne den Polen benötigt der Titelverteidiger im Halbfinale der Copa del Rey ein Wunder.

Polens Fußballstar Robert Lewandowski hat sich eine Fraktur der linken Augenhöhle zugezogen und wird dem FC Barcelona zunächst fehlen. Das gab der Klub um Trainer Hansi Flick bekannt. Der 37 Jahre alte Stürmer werde demnach das Rückspiel in der Copa del Rey am Dienstag gegen Atlético Madrid verpassen. Das erste Aufeinandertreffen hatte der Titelverteidiger 0:4 verloren.