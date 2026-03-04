Barca wochenlang ohne Koundé und Balde

SID 04.03.2026 • 14:29 Uhr Die Mannschaft von Hansi Flick bezahlt das Pokal-Aus teuer.

Der FC Barcelona hat das dramatische Halbfinal-Aus im spanischen Pokal teuer bezahlt. Beim 3:0 (2:0)-Erfolg am Dienstagabend über Atlético Madrid, das nach dem 0:4 im Hinspiel nicht zum Weiterkommen reichte, verletzten sich die Abwehrspieler Jules Koundé und Alejandro Balde. Beide werden für längere Zeit fehlen.

Koundé habe sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und falle für unbestimmte Zeit aus, teilte Barca am Mittwoch mit. Balde, der seinen verletzt ausgewechselten Kollegen ersetzt hatte, erlitt ebenfalls eine Verletzung im linken Oberschenkel und werde etwa vier Wochen pausieren müssen.

Damit vergrößerten sich die Personalsorgen von Trainer Hansi Flick in der entscheidenden Saisonphase. Der ehemalige Bundestrainer muss aktuell bereits auf Stürmerstar Robert Lewandowski, die Mittelfeldspieler Frenkie de Jong und Gavi sowie Verteidiger Andreas Christensen verzichten.