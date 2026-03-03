Copa del Rey: Flicks Barca scheitert dramatisch

SID 03.03.2026 • 23:03 Uhr Der FC Barcelona bezwingt Atlético Madrid klar, scheidet aber im Halbfinale des spanischen Pokals aus.

Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona am erhofften Pokal-Wunder geschnuppert, den ersten möglichen Titel der Saison aber dann doch auf dramatische Weise verspielt. Die Katalanen und ihr deutscher Trainer bezwangen Atlético Madrid im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey mit 3:0 (2:0), das war nach dem 0:4 in der Hauptstadt aber zu wenig für den Einzug ins Endspiel am 25. April in Sevilla.

Teenager Marc Bernal (29., 72.) und Kapitän Raphinha (45.+5, Foulelfmeter) ließen den Titelverteidiger und Rekordpokalsieger mit ihren Toren auf eine erfolgreiche Aufholjagd hoffen. Doch die Defensivspezialisten von Atlético retteten ihren Vorsprung mit Glück und Geschick über die Zeit.

Barca musste früh einen Rückschlag verkraften, als Jules Koundé (12.) verletzt vom Platz ging. Der für ihn gekommene Alejandro Balde musste ebenfalls angeschlagen ausgetauscht werden (70.). Doch Flicks Mannschaft spielte davon unbeeindruckt selbstbewusst nach vorne, Atlético kam nur selten zu Konterchancen. Am Ende fehlte Barca die Genauigkeit.