Copa del Rey: Matarazzo setzt Pokal-Märchen fort

Nach sechs Jahren hat Real Sociedad wieder eine Chance auf den Pokalsieg. Das Team von Ex-Hoffenheim-Trainer Pellegrino Matarazzo gewinnt auch das Rückspiel gegen Bilbao.

Real Sociedad San Sebastián ist Atlético Madrid ins spanische Pokalfinale gefolgt.

Im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey siegte der Tabellenachte im baskischen Duell mit Athletic Bilbao dank eines späten Elfmeters mit 1:0 (0:0) und feierte so vor heimischer Kulisse im Estadio Anoeta den umjubelten Einzug in das Endspiel.

Matarazzo-Elf im Finale gegen Atlético

Bereits das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo mit 1:0 gewonnen, für die Entscheidung am Mittwochabend sorgte Mikel Oyarzabal (87.) vom Punkt. Für San Sebastián ist es der erste Finaleinzug seit dem Titelgewinn 2019/20. Neun der 13 Spiele unter der Regie von Matarazzo konnte San Sebastián gewinnen.

Im Endspiel am 25. April in Sevilla treffen die Basken nun auf Atlético Madrid, das trotz einer 0:3-Niederlage beim FC Barcelona um den deutschen Trainer Hansi Flick den Finaleinzug bejubelten durfte - das Hinspiel hatten die Madrilenen 4:0 gewonnen.

