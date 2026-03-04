Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
La Liga
La Liga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
La Liga>

Copa del Rey: Matarazzo setzt Pokal-Märchen fort

Matarazzo setzt Pokal-Märchen fort

Nach sechs Jahren hat Real Sociedad wieder eine Chance auf den Pokalsieg. Das Team von Ex-Hoffenheim-Trainer Pellegrino Matarazzo gewinnt auch das Rückspiel gegen Bilbao.
Pellegrino Matarazzo zeigt sich nach dem Hinspielsieg in der Copa del Rey gegen Athletic Bilbao zufrieden, warnt aber vor Nachlässigkeit im Pokal. Für den Trainer von Real Sociedad ist klar, dass der Erfolg kein Trainereffekt ist.
SPORT1
Nach sechs Jahren hat Real Sociedad wieder eine Chance auf den Pokalsieg. Das Team von Ex-Hoffenheim-Trainer Pellegrino Matarazzo gewinnt auch das Rückspiel gegen Bilbao.

Real Sociedad San Sebastián ist Atlético Madrid ins spanische Pokalfinale gefolgt.

Im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey siegte der Tabellenachte im baskischen Duell mit Athletic Bilbao dank eines späten Elfmeters mit 1:0 (0:0) und feierte so vor heimischer Kulisse im Estadio Anoeta den umjubelten Einzug in das Endspiel.

Matarazzo-Elf im Finale gegen Atlético

Bereits das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo mit 1:0 gewonnen, für die Entscheidung am Mittwochabend sorgte Mikel Oyarzabal (87.) vom Punkt. Für San Sebastián ist es der erste Finaleinzug seit dem Titelgewinn 2019/20. Neun der 13 Spiele unter der Regie von Matarazzo konnte San Sebastián gewinnen.

Im Endspiel am 25. April in Sevilla treffen die Basken nun auf Atlético Madrid, das trotz einer 0:3-Niederlage beim FC Barcelona um den deutschen Trainer Hansi Flick den Finaleinzug bejubelten durfte - das Hinspiel hatten die Madrilenen 4:0 gewonnen.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite