Edin Terzic offenbar Favorit auf Trainerjob in Spanien!

Edin Terzic steht offenbar bei einem spanischen Erstligisten hoch im Kurs. Wie die Sportzeitung As berichtet, ist der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund Favorit auf die Nachfolge von Ernesto Valverde, der Athletic Bilbao am Ende der laufenden Saison verlassen wird.
Terzic Favorit auf neuen Trainerjob?
Valverdes Abschied hatte sich in den vergangenen Wochen angekündigt, jüngst wurde er auch offiziell verkündet.
Klubpräsident Jon Uriarte soll zwar versucht haben, Valverde von einem Verbleib zu überzeugen, hat laut dem Bericht mit Terzic nun aber bereits einen Topkandidaten im Blick. Gehandelt wird außerdem Inigo Pérez, der aktuell bei Rayo Vallecano unter Vertrag steht.
Terzic holte Titel mit dem BVB – ist aber schon länger ohne Klub
Terzic ist seit seinem Abschied vom BVB im Sommer 2024 ohne Verein. Zuletzt arbeitete er als TV-Experte.
Bei Dortmund hatte er als Cheftrainer in seiner zweiten Amtszeit in 96 Spielen 1,93 Punkte geholt. Er schrammte dabei knapp am Gewinn der Meisterschaft und der Champions League vorbei. In seiner ersten Periode als Cheftrainer seines Herzensklubs gewann er den DFB-Pokal und den Supercup.
Bilbao ist aktuell Zehnter von LaLiga. Der Klub liegt nach 28 Spieltagen sechs Punkte hinter dem sechsten Rang, der die Qualifikation für die Conference League bedeutet. Auf Platz fünf und den damit verbundenen Sprung in die Europa League fehlen neun Punkte.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach