Edin Terzic offenbar Favorit auf Trainerjob in Spanien!

Philipp Heinemann 21.03.2026 • 09:38 Uhr Edin Terzic ist schon seit fast zwei Jahren ohne Verein. Das könnte sich in diesem Sommer ändern.

Edin Terzic steht offenbar bei einem spanischen Erstligisten hoch im Kurs. Wie die Sportzeitung As berichtet, ist der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund Favorit auf die Nachfolge von Ernesto Valverde, der Athletic Bilbao am Ende der laufenden Saison verlassen wird.

Valverdes Abschied hatte sich in den vergangenen Wochen angekündigt, jüngst wurde er auch offiziell verkündet.

Klubpräsident Jon Uriarte soll zwar versucht haben, Valverde von einem Verbleib zu überzeugen, hat laut dem Bericht mit Terzic nun aber bereits einen Topkandidaten im Blick. Gehandelt wird außerdem Inigo Pérez, der aktuell bei Rayo Vallecano unter Vertrag steht.

Terzic holte Titel mit dem BVB – ist aber schon länger ohne Klub

Terzic ist seit seinem Abschied vom BVB im Sommer 2024 ohne Verein. Zuletzt arbeitete er als TV-Experte.

Bei Dortmund hatte er als Cheftrainer in seiner zweiten Amtszeit in 96 Spielen 1,93 Punkte geholt. Er schrammte dabei knapp am Gewinn der Meisterschaft und der Champions League vorbei. In seiner ersten Periode als Cheftrainer seines Herzensklubs gewann er den DFB-Pokal und den Supercup.