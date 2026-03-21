„Eine Statue anfertigen“: Arbeloa schwärmt von Rüdiger

SID 21.03.2026 • 12:46 Uhr Die Zukunft des deutschen Innenverteidigers ist offen. Sein Trainer outet sich als großer Fan.

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger kann sich auf die Rückendeckung seines Vereinstrainers Alvaro Arbeloa verlassen. „Wenn ihr mich fragt, würde ich gerne eine Statue von Rüdiger anfertigen und sie im Garten aufstellen“, sagte der Coach von Real Madrid: „Vom ersten Tag an, an dem ich hier ankam, stand er mir und dem Trainerstab zur Verfügung. Er setzte sich mit mir zusammen und sagte, er würde bis März bereit sein, und das hat er bewiesen.“

Rüdiger sei „ein Vorbild für alle“ und er könne „nur das Allerbeste“ über seinen Abwehrchef sagen, führte Arbeloa aus: „Wir sind Rüdiger für alles, was er geleistet hat, ungemein dankbar.“ Der Vertrag des 33-Jährigen bei den Königlichen läuft im Sommer aus, seine Zukunft ist dementsprechend offen. In die Planungen und Verhandlungen wolle er sich bei aller Bewunderung für Rüdiger allerdings „nicht gerne einmischen“, betonte Arbeloa.