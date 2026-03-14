Empfindlicher Kniff! Kurioser Platzverweis um Atlético-Stürmer

Moritz Pleßmann 14.03.2026 • 18:24 Uhr Alexander Sörloth steht bei einem kuriosen Platzverweis im Mittelpunkt. Sein Gegner trifft ihn an einer empfindlichen Stelle.

Kurioser Platzverweis um Atlético Madrids Stürmer Alexander Sörloth beim 1:0-Sieg gegen den FC Getafe. Weil ihm Gegenspieler Abdekabir Aqbar in die Weichteile kniff, kassierte der Verteidiger die Rote Karte.

Dabei bekam Schiedsrichter Miguel Ángel Ortiz Arias die Situation zunächst gar nicht mit. Weil Atléticos Nahuel Molina nahe der Trainerbank ein Foul beging, richtete sich die Aufmerksamkeit des Unparteiischen ganz auf diese Szene. Das Geschehen im Mittelkreis um den Norweger blieb zunächst unbemerkt.

LaLiga: Tätlichkeit bleibt zunächst unbemerkt

Durch einen Hinweis der Spieler suchte Arias zunächst das Gespräch mit den Kapitänen. Währenddessen wurden in der TV-Übertragung jedoch lediglich Bilder des Molina-Fouls eingeblendet, sodass für die Zuschauer unklar war, worum es genau ging.

Erst als der VAR den Spanier an den Bildschirm am Seitenrand schickte, wurde die Szene um Sörloth und Aqbar gezeigt. Nach mehrmaligem Ansehen wertete Arias die Aktion als Tätlichkeit und schickte Aqbar vom Platz. Weil sich Sörloth anschließend wehrte, den Arm des Verteidigers nahm und ihn zu Boden warf, kassierte er Gelb.

Der Ex-Schiedsrichter und heutige Experte Alfonso Pérez Burull hielt die Entscheidung für korrekt: „Meiner Meinung nach ist die Entscheidung richtig, weil er (Aqbar, Anm. d. Red.) dem Norweger (Sörloth) in die Weichteile kneift“, erklärte er bei Radio Marca.