Europameister Spanien mit Grimaldo – García erstmals dabei

SID 20.03.2026 • 13:52 Uhr Wie schon beim EM-Triumph gehört der linke Außenbahnspieler zum spanischen Aufgebot.

Bayer Leverkusens Alejandro Grimaldo ist der einzige Bundesliga-Spieler im spanischen Kader für das finale Schaulaufen vor der WM-Nominierung. Insgesamt berief Trainer Luis de la Fuente am Freitag 27 Spieler für die Testspiele gegen Serbien (27. März) und Ägypten (31. März). Erstmals zum Aufgebot gehört Barcelonas neuer Stammtorhüter Joan García, auch Innenverteidiger Cristhian Mosquera (Arsenal) sowie die Flügelspieler Ander Barrenetxea (Sociedad) und Victor Muñoz (Osasuna) sind erstmals dabei.