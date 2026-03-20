Bayer Leverkusens Alejandro Grimaldo ist der einzige Bundesliga-Spieler im spanischen Kader für das finale Schaulaufen vor der WM-Nominierung. Insgesamt berief Trainer Luis de la Fuente am Freitag 27 Spieler für die Testspiele gegen Serbien (27. März) und Ägypten (31. März). Erstmals zum Aufgebot gehört Barcelonas neuer Stammtorhüter Joan García, auch Innenverteidiger Cristhian Mosquera (Arsenal) sowie die Flügelspieler Ander Barrenetxea (Sociedad) und Victor Muñoz (Osasuna) sind erstmals dabei.
Europameister Spanien mit Grimaldo – García erstmals dabei
Wie schon beim EM-Triumph gehört der linke Außenbahnspieler zum spanischen Aufgebot.
Alejandro Grimaldo im Bayer-Trikot
© AFP/SID/PAU BARRENA
Der auf der linken Angriffsseite beim EM-Triumph 2024 gesetzte Nico Williams fehlt wegen anhaltender körperlicher Probleme im Aufgebot, Youngster Gavi muss nach seinem Kurz-Comeback für den FC Barcelona in der Vorwoche auch noch zuschauen. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) treffen die Spanier in der Gruppenphase auf Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay.