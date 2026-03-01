"Fantastisch für uns": Flick lobt Dreierpacker Yamal

SID 01.03.2026 • 10:56 Uhr Zum 100. Mal steht Hansi Flick für den FC Barcelona an der Seitenlinie. Ein Youngster beschenkt ihn zum Jubiläum.

Hansi Flick war nach seinem erfolgreichen Jubiläum voll des Lobes für Dreierpacker Lamine Yamal. „Wenn Lamine auf diesem Niveau spielt, ist das fantastisch für uns“, sagte der ehemalige Bundestrainer nach dem 4:1 (2:0) gegen den FC Villarreal. Man habe zuletzt gespürt, dass dem Youngster „das Selbstvertrauen und die Dynamik für diese Eins-gegen-Eins-Situationen fehlten“, so Flick nach seinem 100. Spiel als Barca-Coach: „Aber wenn er Spaß am Fußballspielen hat, ist das perfekt für ihn und auch für uns.“

Yamal selbst gab zu, dass er sich in den vergangenen Wochen „nicht gut gefühlt“ habe. „Dazu kam noch das Problem mit der Leiste, ich habe nicht mit Freude gespielt, und ich glaube, das hat man mir angesehen“, sagte der Rechtsaußen: „Seit etwa einer Woche fühle ich mich viel besser. Es war dieses Verlangen, beim Spielen zu lächeln, das habe ich lange Zeit nicht mehr gespürt, und jetzt bin ich glücklich. Ich spiele gerne und bin wirklich zufrieden.“

Yamal? „Schwer, einen so brillanten Spieler zu stoppen“

Mit seinen Treffern (28., 38., 70.) am Samstag wurde der spanische Europameister mit 18 Jahren und 230 Tagen der jüngste Spieler, dem in diesem Jahrtausend in La Liga ein Dreierpack gelang. „Ich denke, dass ich mich mit der Zeit verbessert habe. Die Leute erwarten von mir, dass ich mit 16 Jahren 100 Tore schieße, und das würde ich auch gerne, aber das ist sehr schwer.“ Er wolle sich „Stück für Stück“ verbessern und sei „sehr glücklich, wenn ich mit einem oder zwei Toren der Mannschaft helfen kann“.