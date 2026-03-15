FC Barcelona: Seltsamer Vorgang um ter Stegen

Maximilian Huber 15.03.2026 • 15:46 Uhr Beim FC Barcelona läuft die Wahl des neuen Klub-Präsidenten. Marc-André ter Stegen erscheint persönlich zur Abstimmung - und wird wieder abgewiesen.

Am Sonntag wird beim FC Barcelona ein neuer Präsident gewählt. Die Wahl entscheidet darüber, ob der derzeitige Präsident Joan Laporta sein Mandat fortsetzt oder ob Herausforderer Víctor Font die Leitung der Vereinszukunft übernimmt.

Insgesamt 114.000 Mitglieder dürfen an der Wahl teilnehmen, die Wahllokale sind von 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet. Auch Marc-André ter Stegen, der derzeit vom FC Barcelona an Girona verliehen ist, erschien am Vormittag zur Wahl - und erlebte einen äußerst kuriosen Moment.

Wie die an Barcelona ansässige Tageszeitung Mundo Deportivo berichtet, konnte der deutsche Schlussmann seine Stimme nicht abgeben.

Ter Stegen kann nicht wählen

Ter Stegen war offenbar nicht im offiziellen Wählerverzeichnis eingetragen, einzelne Videos in den sozialen Medien halten die kuriose Situation fest.

Dort ist zu sehen, wie ter Stegen im Wahllokal im Stadion der Katalanen auf seine Stimmabgabe wartet, nach wenigen Augenblicken aber abgewiesen wird. Der 33-Jährige konnte sich ein kleines Lächeln nicht verkneifen.