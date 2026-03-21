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"Ich würde Rüdiger eine Statue errichten"

„Würde Rüdiger eine Statue errichten“

Antonio Rüdiger steht vor einer ungewissen Zukunft. Nun wirbt sein Trainer mit großen Worten für den nicht immer unumstrittenen Nationalspieler.
Antonio Rüdiger hat die Vorwürfe seines Gegenspielers Diego Rico vom FC Getafe, er hätte ihn fast umgebracht, zurückgewiesen. Reals Innenverteidiger wird deutlich.
Johannes Behm
Antonio Rüdiger steht vor einer ungewissen Zukunft. Nun wirbt sein Trainer mit großen Worten für den nicht immer unumstrittenen Nationalspieler.

Real Madrids Trainer Álvaro Arbeloa hat sich für eine Vertragsverlängerung von Antonio Rüdiger starkgemacht. „Ich für meinen Teil würde Rüdiger eine Statue errichten und sie im Garten aufstellen“, sagte der Trainer der Königlichen am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Stadt-Derby gegen Atlético Madrid am Sonntag (21 Uhr im LIVETICKER).

Rüdigers Vertrag in Madrid läuft im Sommer aus. Arbeloa gab zwar an, sich nicht in die Vertragsangelegenheiten einmischen zu wollen, schwärmte allerdings in höchsten Tönen vom deutschen Nationalspieler.

„Er ist das Vorbild, an dem sich die jungen Spieler orientieren sollten. Wir können uns glücklich schätzen, Herrn Antonio Rüdiger zu haben“, sagte Arbeloa.

Arbeloa enthüllt: „Die Behandlung in London hat funktioniert“

Zudem freute sich der Real-Trainer, dass der 33-Jährige nach zwischenzeitlichen Rückschlägen vollständig fit ist. Ausschlaggebend war hierbei offenbar auch eine spezielle Behandlung in London, durch die Rüdiger seine Kniebeschwerden lindern konnte.

„Er sagte mir, dass er im März bereit sein würde, wenn es richtig hart zur Sache geht. Die Behandlung in London hat funktioniert“, freute sich Arbeloa über den Erfolg der Spezial-Maßnahme. Rüdiger absolvierte in dieser Saison erst 17 Einsätze über 1.425 Minuten für Real Madrid, scheint aber nach Knie- und Oberschenkelbeschwerden nun wieder voll im Saft zu stehen.

In den letzten neun Spielen von Real Madrid stand er achtmal in der Startelf.  Die vier Champions-League-Spiele gegen Benfica Lissabon (Zwischenrunde) und Manchester City (Achtelfinale) stand Rüdiger jeweils über die volle Distanz auf dem Feld. Alle Spiele konnte Real für sich entscheiden. Nun geht es im Viertelfinale der Königsklasse gegen Bayern München.

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