La Liga: Barca stellt Klub-Rekord ein

SID 22.03.2026 • 16:06 Uhr Das Team von Trainer Hansi Flick baut den Vorsprung auf Real Madrid aus und stellt einen Klub-Rekord ein. Der Verfolger kann am Abend aber nachziehen.

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick kommen der Meisterschaft in der spanischen La Liga immer näher.

Vier Tage nach der 7:2-Gala im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Newcastle United feierten die Katalanen mit dem schmeichelhaften 1:0 (1:0) gegen Rayo Vallecano den 15. Sieg im 15. Heimspiel in dieser Saison (eingestellter Klubrekord).

Araújo erlöst Barcelona

Kapitän Ronald Araújo traf per Kopf (24.) vor 56.812 Zuschauern im Camp Nou, Tabellenführer Barcelona stellte auf 73 Punkte und vergrößerte damit den Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid vorerst auf sieben Zähler. Real steht am Abend (21.00 Uhr/DAZN) im Hauptstadtderby gegen Atlético Madrid unter Druck.