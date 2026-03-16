Laporta wieder Barca-Boss

SID 16.03.2026 • 07:09 Uhr Entscheidung beim FC Barcelona. Joan Laporta darf sich über die Wiederwahl als Präsident freuen.

Joan Laporta ist beim FC Barcelona als Präsident wiedergewählt worden. Der 63-Jährige setzte sich wie 2021 gegen seinen Herausforderer Victor Font durch. Er bleibt bis 2031 an der Spitze des katalanischen Traditionsvereins.

Rund 42 Prozent der Barca-Mitglieder gaben ihre Stimme ab – das entspricht 48.480 Wählenden. Laporta sicherte sich 68,18 Prozent der Stimmen, Font erhielt 29,78 Prozent. Laporta wird seine Amtsgeschäfte im Juli wieder aufnehmen, nachdem er vor einigen Wochen im Zuge des Wahlprozesses zurückgetreten war.

„Dieses Ergebnis freut uns sehr und gibt uns unheimlich viel Kraft - so viel, dass wir sprachlos sind“, sagte Laporta vor Reportern und betonte: „Niemand wird uns aufhalten. Ich bin sicher, dass uns in den kommenden Jahren, wie ich Ihnen bereits sagte, spannende Zeiten bevorstehen.“

Laporta dankte Flick und Deco

Außerdem bedankte er sich bei Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Deco. Flick hatte wie zahlreiche aktive und ehemalige Spieler oder die dreimalige Weltfußballerin Aitana Bonmatí an der Wahl teilgenommen.

Laportas wichtigste Aufgabe ist die vollständige Neueröffnung des Stadions Camp Nou, die nach einjähriger Verzögerung für 2027 erwartet wird. Außerdem muss er die Klubfinanzen weiter konsolidieren.