Medien: Finalissima in Madrid statt Doha

Das Finalissima zwischen Fußball-Weltmeister Argentinien und Europameister Spanien wird am 27. März wohl in Madrid statt in Doha ausgetragen. Spanische Medien berichten übereinstimmend, dass die Begegnung im Bernabeu-Stadion stattfindet. Eine Bestätigung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gab es zunächst nicht.

Die Partie war eigentlich im Lusail-Stadion der katarischen Hauptstadt angesetzt gewesen, dort hatte 2022 schon das WM-Finale stattgefunden. Die Golf-Region wird aktuell aber durch den Nahost-Krieg erschüttert, weshalb die Sicherheitslage neu bewertet werden musste.