"Tor des Jahres": Güler verzückt mit Sensationstor!

SID 14.03.2026 • 23:11 Uhr Arda Güler gelingt beim klaren Sieg von Real Madrid gegen den FC Elche ein herausragend guter Treffer. In Spanien ist vom „Tor des Jahres“ die Rede.

Der spanische Rekordmeister Real Madrid macht in La Liga auch dank Nationalspieler Antonio Rüdiger weiter Druck auf Tabellenführer FC Barcelona.

Die Königlichen, die in der Champions League drei Tage zuvor beim 3:0 gegen Manchester City beeindruckt hatten, feierten am 28. Spieltag ein lockeres 4:1 (2:0) gegen Abstiegskandidat FC Elche.

Nach einem Freistoß von Federico Valverde, am Mittwoch noch Dreifachtorschütze gegen die Citizens, traf Rüdiger mit seinem ersten Saisontor aus dem Gewühl per Volley (39.).

Güler holt den Distanzhammer raus

Valverde erhöhte noch kurz vor der Pause mit einem traumhaften Treffer (44.), Rüdigers Innenverteidiger-Kollege Dean Hujsen (66.) legte nach. Dem eingewechselten Real-Eigengewächs Manuel Angel unterlief schließlich ein Eigentor (85.), doch Arda Güler (89.) traf wenig später mit dem spektakulärsten Tor des Abends aus fast 70 Metern Entfernung erneut für den Gastgeber.

Der türkische Nationalspieler kam in der eigenen Hälfte an den Ball und jagte die Kugel von hinter dem Mittelkreis (!) über den aufgerückten gegnerischen Torhüter hinweg in den Kasten.

„Ein Tor für die Geschichte“, titelte die Sportzeitung Marca. „In Valverdes Woche erzielt Güler das Tor des Jahres“, meinte die As.