Real Madrid: Viní Jr. entscheidet völlig wildes Stadt-Derby

SID 22.03.2026 • 23:02 Uhr Die Königlichen behaupten sich gegen Atlético Madrid und bleiben am FC Barcelona dran.

Real Madrid hat ein wildes Stadtderby gegen Atlético gewonnen und bleibt in der spanischen Fußballmeisterschaft dem Tabellenführer FC Barcelona auf den Fersen.

Der Champions-League-Viertelfinalgegner von Bayern München siegte im Derbi madrileno mit 3:2 (0:1), der Rückstand auf das von Hansi Flick trainierte Barca beträgt bei neun ausstehenden Spieltagen in La Liga weiter vier Punkte.

Atlético geht schmeichelhaft in Führung

Ein gewohnt defensiv und destruktiv eingestelltes Atlético ging durch den Treffer des früheren Leipzigers Ademola Lookman (33.) schmeichelhaft in Führung, Rekordmeister Real mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung hatte bis zum Seitenwechsel praktisch auf ein Tor gespielt.

Die Treffer der Blancos fielen dann nach der Pause: Vinicius Junior per Foulelfmeter (52.) und Federico Valverde, der einen kapitalen Abwehrfehler ausnutzte (55.), drehten Spiel vor 77.964 Zuschauern im Bernabéu.

Vinícius trifft wieder und Valverde fliegt mit Rot

Die Partie nahm aber nun erst richtig Fahrt auf. Der eingewechselte Nahuel Molina (66.) glich mit einem 25-Meter-Schuss in den Winkel aus, ehe erneut Vinicius Junior (72.) die Königlichen wieder in Führung brachte.