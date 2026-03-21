Reals Bellingham vor Rückkehr in Madrid-Derby

SID 21.03.2026 • 13:29 Uhr Madrid kann im Stadtduell wieder auf den Engländer setzen. Auch Kylian Mbappé ist vollständig genesen.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid kann im Stadtderby gegen Atlético Madrid wieder auf Jude Bellingham (22) zurückgreifen. Der englische Nationalspieler steht nach einer überstandenen Oberschenkelverletzung im Duell zwischen den beiden Hauptstadt-Klubs am Sonntag (21.00 Uhr) vor einer Rückkehr in den Kader der Königlichen, nachdem er seit dem 1. Februar gefehlt hatte.

„Er steht jetzt zur Verfügung und wird morgen im Kader sein. Mal sehen, ob er zum Einsatz kommt. Ich glaube schon, er ist einsatzbereit, und ich freue mich wirklich darauf, ihn auf dem Platz zu sehen“, sagte Trainer Álvaro Arbeloa am Samstag. Nationaltrainer Thomas Tuchel hatte den früheren Dortmunder auch für die anstehenden Länderspiele gegen Uruguay (27. März) und Japan (31. März) in sein Aufgebot berufen.

So ist der Stand bei Mbappé

Neben Bellingham kann Real wieder auf Starstürmer Kylian Mbappé (27) bauen, der nach einer Knieverstauchung zuletzt in der Champions League gegen Manchester City sein Comeback gegeben hatte. „Wir sind voller Zuversicht, fühlen uns sicher und freuen uns riesig, einen Spieler wie ihn wieder dabei zu haben – so entschlossen und zu 100 Prozent fit“, sagte Arbeloa über den Franzosen. Mbappé ist mit 38 Treffern in 34 Pflichtspielen in dieser Saison der beste Torschütze der Madrilenen.