Der große Schurke des Fußballs wird 40 und hat große Pläne

SPORT1 30.03.2026 • 06:49 Uhr Sergio Ramos feiert seinen 40. Geburtstag als Free Agen. Der wohl größte Schurke des Fußballs hat große Pläne.

Sergio Ramos feiert am 30. März seinen 40. Geburtstag. Eine runde Zahl für einen der prägendsten Innenverteidiger seiner Generation – und ein Datum, das ihn ohne Verein erwischt. Seit dem 1. Januar 2026 ist der Welt- und Europameister offiziell Free Agent, nachdem sein Vertrag bei Rayados de Monterrey ausgelaufen ist.

In Mexiko hatte der Abwehrchef erst im Februar 2025 unterschrieben. Für Monterrey absolvierte er 32 Pflichtspiele und erzielte acht Tore, ehe er seinen Abschied bestätigte. „Es ist mein letztes Spiel hier“, sagte Ramos nach dem Aus im Apertura-Halbfinale.

An Angeboten mangelt es dem Routinier, der durch zahlreiche Ausraster sowie böse Fouls und 30 Rote Karten als Fußball-Schurke bekannt ist, nicht. Klubs aus Spanien und Europa, darunter auch Teilnehmer am internationalen Wettbewerb, sollen ebenso angeklopft haben wie Interessenten aus Katar und Saudi-Arabien.

Zukunft zwischen Rasen und Vorstandsetage

Eine Rückkehr zum FC Sevilla, wo Ramos einst den Durchbruch schaffte, zerschlug sich im vergangenen Winter. Stattdessen treibt der 40-Jährige nun selbst ambitionierte Pläne voran: Gemeinsam mit der Investmentgruppe Five Eleven Capital arbeitet er an einer Übernahme des Traditionsklubs.

Nach spanischen Medienberichten wurde eine Absichtserklärung (LOI) eingereicht, zuletzt soll die Due-Diligence-Prüfung abgeschlossen worden sein. Eine finale Offerte könnte zeitnah folgen. Ramos würde damit vom Abwehrchef zum möglichen Klubbesitzer aufsteigen.

Sportlich hat er ohnehin alles erreicht. Mit Real Madrid gewann er unter anderem fünf Meisterschaften und viermal die Champions League. Unvergessen bleibt sein Kopfballtreffer in der 93. Minute des Endspiels 2014 gegen Atlético – das Tor zur „Décima“.

Goldene Generation Spaniens

Mit der Nationalmannschaft holte Ramos zwei EM-Titel und die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. 25 Titel auf Klubebene und vier mit Spanien stehen in seiner Vita. Bilder aus dem Kraftraum zeigen ihn weiterhin topfit – ein Karriereende scheint zumindest körperlich nicht zwingend.