La Liga: Umstrittene Real-Rettung in letzter Sekunde

Vincent Wuttke 06.03.2026 • 23:27 Uhr Die Königlichen retten in letzter Sekunde den Sieg. Die Entstehung des Treffers sorgt für Diskussionen.

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat mit Real Madrid im Kampf um die spanische Meisterschaft einen späten Sieg gefeiert. Nach zwei überraschenden Niederlagen gegen die Außenseiter Osasuna und Getafe setzten sich die Königlichen bei Celta Vigo durch einen unhaltbar abgefälschten Schuss von Fede Valverde in der Nachspielzeit (90.+4) mit 2:1 (1:1) durch.

Doch um den Treffer gab es auf dem Spielfeld Diskussionen. Denn Real-Juwel Manuel Ángel eroberte den Ball in der Entstehung von Fer Lopez durchaus brachial und traf seinen Gegenspieler auch.

Der VAR kontrollierte die Szene nach dem Tor, entschied sich jedoch nicht zu einer Rücknahme des glücklichen Treffers. Auch der spanischen zeitung Mundo Deportivo fiel die Szene auf. Sie schrieb: „Celta protestierte gegen dieses Tor und sah ein Foul. Doch der VAR korrigierte nicht und bescherte Real Madrid einen dramatischen Sieg.“

Der Rückstand auf den Erzrivalen FC Barcelona verringerte sich damit erst einmal auf einen Punkt. Das Team von Trainer Hansi Flick könnte aber mit einem Sieg beim Tabellenneunten Athletic Bilbao am Samstag (21.00 Uhr/DAZN) wieder auf vier Zähler davonziehen.

Valverde setzt den Schlusspunkt

Der Franzose Aurelian Tchouameni brachte den spanischen Rekordmeister früh in Führung (11.). Doch Borja Iglesias glich für den Tabellensechsten aus (25.). Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss.

In der 88. Minute hatte Iago Aspas sogar den Sieg für Celta Vigo auf dem Fuß. Doch er traf nur den pfosten. So setzte Valverde den Schlusspunkt.

-----