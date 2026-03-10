Spektakuläre Real-Rückkehr? Das sagt Modric

Jakob Lüers 10.03.2026 • 14:37 Uhr Bei Real Madrid prägte Luka Modric eine Ära. Gibt es jetzt nach nur einem Jahr in Italien die Rückkehr an alte Wirkungsstätte?

Bei Real Madrid mehren sich zuletzt die Gerüchte, dass die Zeit von Alvaro Arbeloa an der Seitenlinie schon bald wieder vorbei sein könnte. Massimiliano Allegri von der AC Milan soll die Wunschlösung von Klub-Boss Florentino Perez auf der Trainerbank der Königlichen sein und bei einem möglichen Wechsel aus Mailand eine echte Real-Legende mit ins Bernabeu nehmen wollen: Luka Modric.

Für den Kroaten wäre sein Kapitel in Mailand demnach nach nur einer Saison schon wieder vorbei, im vergangenen Sommer war Modric aus Madrid zu Milan gewechselt. Im Gespräch mit Madrid Xtra hat sich der Weltfußballer von 2018 nun erstmals selbst zu den spektakulären Gerüchten geäußert.

Modric mit Ansage: „Ich bei Real? Die Gerüchte gibt es immer“

„Allegri und ich bei Real Madrid? Die Gerüchte gibt es immer, aber sie interessieren mich nicht. Ich bin hier in Mailand sehr glücklich“, sagte Modric. Klingt nicht so, als dürften sich die Real-Fans Hoffnung auf eine Rückkehr des mittlerweile 40-Jährigen machen. Auch Allegri selbst hatte den Spekulationen zuletzt einen Riegel vorgeschoben: „Ich bin glücklich bei Milan und habe einen Vertrag bis 2027.“

Modric hatte 13 Jahre für die Königlichen gespielt und war in Madrid zu einer der erfolgreichsten Spieler der Vereinsgeschichte geworden: sechs Champions-League-Titel, dazu vier Meisterschaften und den Ballon D‘Or 2018 gewann er in seiner Zeit bei Real.