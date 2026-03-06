Verblüffende Zidane-Enthüllung: Taktik nur gegen Bayern und Barca

Johannes Behm 06.03.2026 • 12:50 Uhr Gareth Bale enthüllt das Erfolgsgeheimnis von Zinédine Zidane während seiner Zeit als Trainer bei Real Madrid.

Gareth Bale hat über seine Zeit bei Real Madrid unter Zinédine Zidane gesprochen und die besonderen Trainingsmethoden des Franzosen enthüllt. Laut dem Waliser habe Zidane nämlich nur bei besonderen Anlässen ein Augenmerk auf taktische Arbeit gelegt.

„Er hat nicht viel gemacht. Ballbesitz-Drills, ein Kleinfeld-Spiel, Abschluss-Training und das war’s“, erinnerte sich Bale in der Stick to Football-Show an Trainingseinheiten unter Zidane. Das war jedoch nicht immer so. „Vor großen Spielen“ habe Zidane die Trainingseinheiten entsprechend angepasst.

„Wenn wir gegen Barca oder Bayern gespielt haben, haben wir ein bisschen taktisch gearbeitet, aber sonst war es minimal. Da haben wir 15 Minuten lang die Defensiv-Taktik statt der Offensiv-Taktik besprochen, mehr aber auch nicht“, erläuterte Bale.

Real Madrid: Was Bale bei Zidane wichtig ist

Der 36-Jährige machte aber ausdrücklich klar, dass seine Aussagen nicht als Kritik aufgenommen werden sollten. Im Gegenteil: „Man muss einfach nur die Gruppe von Spielern managen und sie tun lassen, was sie eben tun“, lobte Bale seinen ehemaligen Trainer. „Natürlich gab es auch taktische Arbeit, aber davon braucht es nicht viel.“

Der Erfolg gibt Zidane in allen Fällen recht. Der 53-Jährige war jeweils zwischen 2016 und 2018 sowie 2019 und 2021 als Trainer der Königlichen tätig und holte insgesamt unglaubliche elf Titel. In seiner ersten Periode bei Real gewann er dreimal in Serie die Champions League. Bale spielte von 2013 bis 2022 für Madrid.

Bale schwärmt von „bestem Freund” Ancelotti

Eine ähnliche Herangehensweise wie ihm wird auch Carlo Ancelotti nachgesagt, der Zidanes Nachfolge bei Real antrat. Bale stimmte dem zu.