Verletzt? So ist der Stand bei Vinícius

SPORT1 30.03.2026 • 13:11 Uhr Vinícius Jr. trainiert wieder mit Brasilien – sein Einsatz gegen Kroatien ist aber offen.

Aufatmen bei der Selecao: Vinícius Júnior ist am Sonntag wieder ins Mannschaftstraining der brasilianischen Nationalmannschaft eingestiegen. Der Offensivstar von Real Madrid hatte die Einheit am Samstag in Orlando wegen muskulärer Beschwerden verpasst. Untersuchungen gaben jedoch Entwarnung – das berichtet die Marca.

Wie aus Brasilien zu hören war, seien die Kontrolltests unauffällig verlaufen. „Es ist alles gut“, hieß es aus dem Umfeld des Verbandes. Damit kann Nationaltrainer Carlo Ancelotti vor dem Testspiel am Dienstag gegen Kroatien wieder auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

Vinícius hatte beim 1:2 gegen Frankreich am Donnerstag über Probleme im Oberschenkel geklagt, die Partie aber beendet.

Ancelotti vor finaler WM-Entscheidung

Für Ancelotti sind die beiden Länderspiele die letzte große Standortbestimmung vor der Bekanntgabe des endgültigen WM-Aufgebots. Der Italiener hatte bei der Kader-Nominierung betont, nur Spieler zu berücksichtigen, „die zu 100 Prozent fit sind“.

Ob Vinicius gegen Kroatien über die volle Distanz geht, ist dennoch fraglich. Nach der vorsorglichen Pause am Samstag dürfte Ancelotti kein Risiko eingehen. Schließlich beginnt im Juni die WM in den USA, Mexiko und Kanada – und jeder Fitness-Test zählt.

Raphinha und Wesley fehlen sicher