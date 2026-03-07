Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
La Liga
La Liga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
La Liga>

Yamal schießt Barca zum Sieg

Yamal lässt Flick erneut jubeln

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick bleibt in der Meisterschaft auf Kurs. Einfach war es in Bilbao aber nicht.
Angesprochen auf Lamine Yamal, gibt Hansi Flick Einblicke zu der Belastungssteuerung seiner Spieler. Dabei erklärt der Trainer des FC Barcelona auch, wie die Absprachen teamintern ablaufen.
SID
Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick bleibt in der Meisterschaft auf Kurs. Einfach war es in Bilbao aber nicht.

Der FC Barcelona hat in der spanischen Primera División seinen Vorsprung auf Real Madrid dank Jungstar Lamine Yamal gewahrt. Der 18-Jährige schoss die Mannschaft des früheren Bundestrainers Hansi Flick am Samstagabend mit seinem 14. Saisontor zum 1:0 (0:0) bei Athletic Bilbao.

Nach 27 Spieltagen bleibt Barca mit 67 Punkten vor Erzrivale Real (63) an der Tabellenspitze.

Yamal einmal mehr zur Stelle

Vier Tage nach dem bitteren Aus im spanischen Pokal gegen Atlético Madrid erzielte Yamal in der 68. Minute das Tor des Tages für den Titelverteidiger. Barca hatte am Dienstag im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey Atlético 3:0 geschlagen, nach dem 0:4 im Hinspiel war das aber zu wenig für den Einzug ins Endspiel am 25. April in Sevilla.

In der Meisterschaft bleiben die Katalanen dagegen auf Kurs, auch wenn es in Bilbao lange bis zur Führung dauerte. Der eingewechselte Pedri legte für Yamal auf, und der spanische Europameister traf mit einem präzisen Schlenzer ins Eck. Real hatte am Freitag mit einem 2:1 bei Celta Vigo vorgelegt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite