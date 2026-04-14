14-Jähriger von Real Madrid für Maradona-Solo gefeiert

SPORT1 26.04.2026 • 22:14 Uhr Das Super-Solo eines 14-Jährigen von Real Madrid geht viral. In Spanien fühlt man sich an Diego Maradona erinnert.

Saúl Aranda – ein Name, den man sich womöglich merken sollte. Er ist zwar erst 14 Jahre alt, doch mit einer Aktion aus einem Jugendspiel von Real Madrid ist Aranda viral gegangen. Ein Antritt, zwei Haken, ein Tempowechsel – und plötzlich hält alles den Atem an.

In Spanien wurden bereits Vergleiche zu Diego Maradona gezogen. „Ein Traumtor ‚à la Maradona'“, titelte die Marca. Auch die eher dem Real-Rivalen FC Barcelona nahe stehende Mundo Deportivo staunte: „Unglaublich! Maradona-Spielzug eines Nachwuchsspielers von Real Madrid.“

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Real-Talent mit bemerkenswerter Bilanz

Der zentrale Mittelfeldspieler, geboren am 12. Januar 2012 in El Palo (Málaga), kam im Ligaspiel von Real Madrid Infantil A gegen Torrejón an der Mittellinie an den Ball, ließ dann mehrere Gegenspieler stehen und krönte seinen Lauf mit einem Abschluss zum 3:1. Das Video verbreitete sich am Sonntag rasant in den sozialen Netzwerken.

Der 14-Jährige schnappte sich den Ball auf dem Flügel, zog mit enger Ballführung nach innen, kombinierte am Strafraumrand per Doppelpass und überwand den Torhüter mit einem wuchtigen Linksschuss.

Aranda schnürte in dieser Partie einen Doppelpack und kommt in dieser Saison bereits auf 30 Treffer für Infantil A. Für einen zentralen Mittelfeldspieler ist das eine bemerkenswerte Quote.

Startet Raúl Aranda bei Real Madrid durch?

Aranda hat sich in Valdebebas, im Trainingszentrum von Real Madrid, durchaus schon einen Namen gemacht. Nach Stationen bei El Palo, Málaga und CD San Félix wechselte er 2021 in die Jugend von Real Madrid. Seit dieser Saison gehört er trotz seines jungen Alters bereits fest zum U19-Team der Königlichen.

Die Marca schwärmte neben seiner Torquote auch von seiner „Selbstverständlichkeit“ in seinem Spiel.

Trotz aller Euphorie gilt: Aranda steht am Anfang seiner Entwicklung. Eine spektakuläre Szene ist kein Karriereversprechen. Doch sie kann ein Fingerzeig sein. In der besagten Aktion bündelte sich vieles von dem, was Trainer schätzen – Dynamik, Technik, Entscheidungsfreude.