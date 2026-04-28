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Bericht: Real-Boss Pérez liebäugelt mit Mourinho-Comeback

Bericht: Real-Boss Pérez liebäugelt mit Mourinho-Comeback

Der Präsident der Königlichen soll eine Rückkehr des Startrainers ins Auge gefasst haben.
Trainiert aktuell Benfica: José Mourinho
Trainiert aktuell Benfica: José Mourinho
© AFP/SID/PATRICIA DE MELO MOREIRA
SID
Der Präsident der Königlichen soll eine Rückkehr des Startrainers ins Auge gefasst haben.

Starcoach José Mourinho steht möglicherweise vor einem überraschenden Comeback auf der Bank des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid. Der Portugiese soll der bevorzugte Kandidat von Klubpräsident Florentino Pérez auf die Nachfolge von Álvaro Arbeloa sein. Das berichtet The Athletic.

Pérez erhoffe sich von einer Rückkehr Mourinhos einen Neustart. Zwischen 2010 und 2013 gewann Real unter dem großen Exzentriker drei Titel, darunter 2012 die Meisterschaft mit einer damaligen Rekordpunktzahl. Die Champions League, die Mourinho zuvor mit dem FC Porto und Inter Mailand gewonnen hatte, blieb jedoch ein unerfüllter Traum.

Mourinho steht noch bis 2027 beim portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon unter Vertrag, der jedoch eine Ausstiegsklausel über rund drei Millionen Euro enthalten soll. Mit ihm auf der Bank wäre Real noch mehr Aufmerksamkeit als ohnehin sicher.

Innerhalb des Klubs soll es aber auch Widerstand gegen seine Rückkehr geben. Mourinhos erste Amtszeit war von Spannungen geprägt, unter anderem mit dem damaligen Kapitän Iker Casillas. Mit seinem Widerpart Pep Guardiola vom FC Barcelona lieferte er sich legendäre Schlachten – auf und neben dem Platz.

Arbeloa hatte das Amt nach der Trennung von Xabi Alonso erst im Januar übernommen, steht in Erwartung einer Saison ohne Titel allerdings vor dem Aus. Mehrere anonyme Quellen sollen berichten, dass Pérez die Entscheidung maßgeblich vorantreibt.

Damit würde der Präsident stärker eingreifen als bei der Verpflichtung Alonsos im vergangenen Sommer, die vor allem von Generaldirektor José Ángel Sánchez organisiert und von Pérez abgesegnet worden war. Hintergrund sei die sportliche Krise. Schon in der vergangenen Saison, damals noch unter Carlo Ancelotti, hatte Real keinen Titel gewonnen.

Neben Mourinho werden der französische Nationaltrainer Didier Deschamps und US-Nationalcoach Mauricio Pochettino als mögliche neue Real-Trainer gehandelt. Auch Jürgen Klopp werde in Madrid hoch geschätzt, heißt es. Der einstige Meistertrainer von Dortmund und Liverpool hatte angebliche Kontakte zu den Königlichen zuletzt allerdings dementiert.

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