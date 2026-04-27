Camavinga bei Real Madrid: Das Vertrauen verspielt?

SPORT1 27.04.2026 • 11:38 Uhr Nach seinem Platzverweis in München hat Eduardo Camavinga einen schweren Stand. Hat der Franzose bei den Königlichen eine Zukunft?

Eduardo Camavinga kommt bei Real Madrid nicht zur Ruhe. Nach seiner folgenschweren Gelb-Roten Karte im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern (3:4) sitzt der Franzose weiter draußen – und scheint einiges an Vertrauen verspielt zu haben.

In München hatte Schiedsrichter Slavko Vincic den Mittelfeldspieler in der 86. Minute wegen einer Spielverzögerung mit Gelb-Rot vom Platz gestellt – eine Entscheidung, die das Aus besiegelte.

Trainer Álvaro Arbeloa sprach von einer „unerklärlichen“ Entscheidung. Auch intern soll Fassungslosigkeit geherrscht haben. Camavinga selbst meldete sich nach dem K.o. zu Wort und entschuldigte sich.

Real Madrid: Pfiffe gegen Camavinga

Beim folgenden Liga-Heimspiel gegen Alavés bekam der 23-Jährige die Wucht der Enttäuschung zu spüren. Bei der Stadiondurchsage wurde er mit Pfiffen bedacht. Arbeloa schützte ihn zunächst, brachte ihn erst in der zweiten Halbzeit.

Doch auch auswärts bei Betis Sevilla blieb Camavinga erneut auf der Bank – obwohl Aurélien Tchouaméni angeschlagen fehlte.

Der Coach hatte noch vor dem Duell mit Girona Anfang April betont: „Camavinga hat unter mir ziemlich oft gespielt. Mehr als in der ersten Saisonhälfte. Er stand in der Startelf und wird auch morgen in der Startelf stehen. Ich halte ihn für wichtig – für mich und für den Verein.“

Frankreich-Rolle wackelt

Seit dem Aus bei den Bayern spiegelte sich dieses Vertrauen aber nicht mehr wider. Der Franzose besitzt einen Vertrag bis 2029, braucht mit Blick auf die anstehenden Länderspiele Spielrhythmus.

Bei der Équipe Tricolore ist seine Rolle ebenfalls nicht gefestigt. In den jüngsten Testspielen gegen Brasilien und Kolumbien kam er nur als Joker zum Einsatz. Arbeloa stellte zuletzt klar, er könne keine Einsatzminuten mit Blick auf Auswahltermine verteilen.