Mega-Choreo: Real-Fans mit besonderem Plan

SPORT1 07.04.2026 • 12:18 Uhr Die Fans von Real Madrid haben vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern Großes vor.

Ein Champions-League-Abend im Santiago Bernabéu ist nie gewöhnlich. Wenn dann auch noch der FC Bayern zum Viertelfinal-Hinspiel anreist, elektrisiert das die gesamte Stadt. Am Abend empfängt Real Madrid die Münchner um 21:00 Uhr (im LIVETICKER) zum europäischen Klassiker.

Schon vor dem Anpfiff wollen die Königlichen ein Ausrufezeichen setzen. Die Anhänger bereiten ein monumentales 360-Grad-Tifo vor, das sich über sämtliche Tribünen ziehen soll. Im Mittelpunkt stehen die Initialen RMCF sowie das historische Vereinswappen aus dem Jahr 1902.