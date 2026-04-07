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Mega-Choreo: Real-Fans mit besonderem Plan

Real-Fans mit besonderem Plan

Die Fans von Real Madrid haben vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern Großes vor.
Michael Olise und Kylian Mbappé sind aktuell in Topform, kein Wunder also, dass die beiden Franzosen im Spotlight der Partie zwischen Real und dem FC Bayern stehen. Wir haben die besten Fakten zu beiden Stars.
SPORT1
Die Fans von Real Madrid haben vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern Großes vor.

Ein Champions-League-Abend im Santiago Bernabéu ist nie gewöhnlich. Wenn dann auch noch der FC Bayern zum Viertelfinal-Hinspiel anreist, elektrisiert das die gesamte Stadt. Am Abend empfängt Real Madrid die Münchner um 21:00 Uhr (im LIVETICKER) zum europäischen Klassiker.

Schon vor dem Anpfiff wollen die Königlichen ein Ausrufezeichen setzen. Die Anhänger bereiten ein monumentales 360-Grad-Tifo vor, das sich über sämtliche Tribünen ziehen soll. Im Mittelpunkt stehen die Initialen RMCF sowie das historische Vereinswappen aus dem Jahr 1902.

Mit der Choreografie will die Fanszene die Mannschaft emotional anschieben und den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale legen. Neben dem Mosaik sind weitere Rituale geplant, darunter der traditionelle Empfang des Mannschaftsbusses an der Plaza de los Sagrados Corazones.

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