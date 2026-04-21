FC Barcelona: Hansi Flick will verlängern

SID 21.04.2026 • 17:08 Uhr Hansi Flick sieht sich auch in Zukunft beim FC Barcelona. Der frühere Bundestrainer verrät auf einer Pressekonferenz seinen Plan.

Trainer Hansi Flick hat öffentlich bekräftigt, beim spanischen Topklub FC Barcelona bleiben zu wollen. „Das ist natürlich mein Plan“, sagte der ehemalige Bundestrainer auf die Frage, ob seine Vertragsverlängerung bis 2028 für ihn bereits feststehe.

Zuletzt hatte Klubpräsident Joan Laporta öffentlich gesagt, Flick wolle sich erst nach dem Saisonende damit befassen, der Coach selber hatte sich noch etwas zurückhaltender geäußert.

„Ich denke, er hat sich die Vertragsverlängerung verdient, aber er analysiert die Situation lieber erst am Ende der Saison und entscheidet dann, wie es weitergeht“, hatte Laporta zuletzt gesagt, und: „Wenn wir ein weiteres Jahr bekommen, hat er die Verlängerung schon in der Tasche.“

Flick: „Nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen“

Nachdem Flick die Fragen dazu jüngst noch abgewehrt hatte, gab er nun zu, gern länger als bis 2027 bleiben zu wollen. „Ja, ich würde meinen Vertrag gerne verlängern, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen, denn wir haben wichtige Wochen vor uns“, sagte Flick vor dem Ligaspiel gegen Celta Vigo am Mittwoch (21.30 Uhr).

Er wolle mit Barca immerhin noch „die Champions League gewinnen und Trainer von Barça sein, wenn das Stadion fertiggestellt ist“, sagte er.