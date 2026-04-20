Fix! Dann steigt der Clásico zwischen Barcelona und Real Madrid

SPORT1 20.04.2026 • 14:01 Uhr LaLiga hat das Datum für den Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid offiziell bekannt gegeben. Das Duell könnte dieses Mal eine zusätzliche Brisanz enthalten.

Jetzt ist es offiziell: Der Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid findet am Sonntag, dem 10. Mai, um 21 Uhr im Spotify Camp Nou statt. Dies gab LaLiga am Montag bekannt. Das Duell ist Teil des 35. Spieltags und könnte für die Katalanen zum Meisterduell werden.

Barcelona geht mit neun Punkten Vorsprung auf den ärgsten Verfolger aus Madrid in die entscheidende Phase. Nach dem Aus im Champions-League-Viertelfinale liegt der volle Fokus beider Schwergewichte auf dem Liga-Endspurt.

Für das Team von Hansi Flick bietet sich die große Bühne: Gewinnt Barca und patzt Real zuvor, wäre der Titel sogar schon vor dem direkten Duell fix. Andernfalls könnte der Tabellenführer ausgerechnet gegen den Erzrivalen alles klarmachen.

Vor dem Clásico: Real unter Zugzwang

Die Königlichen stehen massiv unter Druck. Wollen sie das Titelrennen offenhalten, ist ein Sieg im Camp Nou Pflicht. Jeder weitere Ausrutscher würde die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung wohl endgültig begraben.

Brisant: Sollte Barcelona bereits vor Anpfiff als Meister feststehen, müsste Real Spalier stehen – ein Szenario mit maximalem Zündstoff. Der Clásico bildet den Abschluss des 35. Spieltags, der am 8. Mai startet.