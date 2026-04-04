Kurioser Lewandowski-Treffer! Barca nutzt Real-Patzer spät

Philipp Heinemann 04.04.2026 • 23:19 Uhr Der FC Barcelona kommt dem Titel in LaLiga ein großes Stück näher - weil Robert Lewandowski genau richtig steht.

Der FC Barcelona hat in LaLiga einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Dank Robert Lewandowski zog die Mannschaft von Trainer Hansi Flick an der Spitze davon – nach dem Patzer von Real Madrid beträgt der Abstand nun sieben Punkte.

Mit 2:1 (1:1) setzte sich Barca bei Atlético Madrid durch, für den späten Siegtreffer sorgte Lewandowski in der 87. Minute.

Erst kurz zuvor war der Pole eingewechselt worden – bei seinem Treffer war er zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nach einem Schuss landete ein Abpraller an seiner Brust und sprang von dort ins Netz.

Atlético lange in Unterzahl – Chance auf Revanche schon bald

Giuliano Simeone (39.) hatte die Führung für die Gastgeber erzielt, die Marcus Rashford (42.) schnell egalisierte – Atlético musste nach einem Platzverweis von Nicolas Gonzalez in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit lange in Unterzahlt spielen.

Nach dem Platzverweis musste sich Atlético gegen den drückenden Spitzenreiter stemmen.

Kurz nach Wiederanpfiff kam es zu einer strittigen Szene, als Barcas Gerard Martín mit Rot zunächst ebenfalls vom Platz gestellt wurde. Der VAR schritt ein und die Entscheidung wurde revidiert.

Martín hatte in der Aktion klar den Ball gespielt, dann aber aber seinen Gegenspieler Thiago Almada empfindlich oberhalb des Knöchels getroffen.