Medien: Terzic soll Trainer in Bilbao werden

SID 23.04.2026 • 21:57 Uhr Seit 2024 ist Terzic ohne Trainerjob. Das ändert sich nun offenbar.

Der frühere Dortmunder Coach Edin Terzic kehrt offenbar auf die Trainerbank zurück. Wie mehrere spanische Medien am Donnerstagabend übereinstimmend berichten, soll der 43-Jährige zur kommenden Saison den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao übernehmen. Trainer Ernesto Valverde verlässt die Basken im Sommer.

Nach der Niederlage im Champions-League-Finale 2024 gegen Real Madrid (0:2) hatte Terzic bei Borussia Dortmund aufgehört. Zuletzt arbeitete er als TV-Experte und wurde immer wieder mit Klubs in Verbindung gebracht, die einen Trainer suchten. Bei Bilbao soll Terzic Medienberichten zufolge bereits in die Entscheidungen für die kommende Saison eingebunden sein.