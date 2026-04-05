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Neuer Wirbel um Vinícius

Neuer Wirbel um Vinícius

Auch beim Duell Real Madrid gegen Mallorca geraten Vinícius und Maffeo aneinander – die Kameras fangen die Szenen ein.
Der SPORT1-Doppelpass diskutiert über das Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und Real Madrid.
SPORT1
Auch beim Duell Real Madrid gegen Mallorca geraten Vinícius und Maffeo aneinander – die Kameras fangen die Szenen ein.

Schon vor dem Anpfiff war klar: Wenn Real Madrid auf Mallorca trifft, steht auch das Privatduell zwischen Vinícius Junior und Pablo Maffeo im Fokus. Die Partie am 4. April endete mit einer 1:2-Niederlage der Königlichen – und erneut flogen zwischen den beiden die verbalen Funken.

Trainer Alvaro Arbeloa rotierte nach der Länderspielpause kräftig durch, fünf Änderungen standen im Vergleich zum 3:2 gegen Atletico in der Startelf. Vinícius nahm zunächst auf der Bank Platz und wurde erst später eingewechselt, nachdem er mit Brasilien zuletzt durchgespielt hatte.

Kaum auf dem Rasen, suchte Maffeo wieder die direkte Konfrontation. Nach einer Szene, in der Vinícius einen Eckball forderte, entschied der Schiedsrichter auf Abstoß. Der Brasilianer reklamierte – Maffeo konterte mit einer spöttischen Geste in Richtung seines Gegenspielers.

Provokationen mit Vorgeschichte

Es passt ins Bild einer langjährigen Rivalität. Schon in der Supercopa kam es zu hitzigen Wortgefechten zwischen beiden, auch in anderen Duellen flogen früh die Fetzen. Maffeo hatte Vinícius in der Vergangenheit öffentlich attackiert und ihm vorgeworfen, „zu viel zu weinen“.

Sportlich antwortete Vinícius mit einem spektakulären Beinschuss gegen den Rechtsverteidiger, suchte danach den Blickkontakt und grinste. Die Fans auf der Insel quittierten jede Aktion des Flügelstürmers mit Pfiffen.

Später zeigten TV-Bilder, wie Maffeo mit den Händen eine Ball-Geste andeutete und „Playa“ rief – eine Anspielung, die in spanischen Stadien seit geraumer Zeit zu hören ist. Körperlich blieb es bei leichten Remplern, doch das Dauerduell setzte sich über die gesamte Spielzeit fort.

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